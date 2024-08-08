Japonya'nın güneybatısında 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

NHK'de yer alan habere göre depremin ardından Japonya'nın güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunami dalgalarının, Miyazaki eyaletine ulaştığı belirtildi. Miyazaki'de 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların gözlemlendiği aktarıldı.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Depremin ardından Kyuşu Adası'nda hızlı tren seferleri durduruldu ve bir havaalanının kapatıldığı belirtildi.

Deprem, Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nin çalışmalarında herhangi bir aksamaya neden olmadı. Santralin faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.