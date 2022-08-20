Japonya hükümeti, gençleri içkiye teşvik ediyor

Japon Hükümeti, insanları daha fazla alkol içmeye teşvik etmek için ülke çapında yarışma başlattı



Japonya vergi gelirlerindeki büyük düşüşün ardından alkollü içeceklerin popülaritesini yeniden artırmak için yarışma başlattı.

Ulusal Vergi Dairesi (NTA) tarafından yürütülen The Sake Viva! (Çok yaşa sake) kampanyasıyla 20-39 yaş arasındaki insanlardan önerilerde bulunmalarını isteniyor. 9 Eylül'e kadar sürecek olan yarışmayla içki içmeyi daha çekici hale getirecek fikirler bulunması hedefleniyor. Yarışmada finale kalanlar 10 Kasım'da Tokyo'da yapılacak ödül törenine davet edilecek ve proje uzmanların desteğiyle geliştirilecek.

NTA'ya göre Japonya'da alkol tüketimi 1995'te kişi başına ortalama 100 litreden 2020'de 75 litreye düştü. 1980'de alkol ürünleri, toplam vergi gelirinin yüzde 5'ini oluştururken, bu oran 2011'de yüzde 3'e, 2020'de de yüzde 1,7'ye geriledi. Alkol satışlarındaki düşüş, halihazırda 48 trilyon Yen'in üzerinde bir açık veren Japonya'nın bütçesini vurdu. Japan Times'a göre alkol vergi gelirlerinde son 31 yılın en büyük düşüşü yaşandı. Alkol kullanımının azalmasına neden olarak kısmen Covid-19 salgını sırasında değişen alışkanlıklar ve yaşlanan nüfus gösterildi.

Alkole teşvik bazı kesimler tarafından hoş karşılanmazken Japonya Sağlık Bakanlığı, kampanyayla insanlara sadece "uygun miktarda alkol" içmeyi hatırlatmalarını da beklediklerini açıkladı.

