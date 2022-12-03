banner875
banner885
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
19 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
29 0
 
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
9 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
13 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
12 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
17 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
10 0
banner878

Japonya'da polisi 2 bin 60 kez arayarak taciz etti

banner476

Japonya’daki bir polis merkezini yaklaşık 1 hafta içinde 2 bin 60 kez arayarak polisleri taciz eden 67 yaşındaki bir kişi, "kamu görevini engelleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

banner825
Japonya'da polisi 2 bin 60 kez arayarak taciz etti

Japonya'nın Saitama eyaletinde 67 yaşındaki Yoshio Shimada, 30 Eylül günü yerel saatle 11.15 ile 8 Ekim günü saat 08.30 arasında Saitama Polis Merkezi'ni 2 bin 60 kez aradı.
Polisi 27 saat meşgul etti
Polis merkezinin telefonunu toplam 27 saat meşgul eden şüpheli, her aramasında memurlara "Vergi hırsızı", "İşten kovuldun" ve "Aptal" gibi hakaretlerde bulundu.
Yapılan teknik takip sonucu kimliği tespit edilen Shimada'nın telefonunu inceleyen polis, şahsın polis merkezini defalarca arayan şüpheli olduğunu doğruladı.
İHA'nın haberine göre, daha önce aynı nedenden gözaltına alındığı öğrenilen Shimada'nın, "kamu görevini engelleme" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.