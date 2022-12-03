Japonya'da polisi 2 bin 60 kez arayarak taciz etti

Japonya’daki bir polis merkezini yaklaşık 1 hafta içinde 2 bin 60 kez arayarak polisleri taciz eden 67 yaşındaki bir kişi, "kamu görevini engelleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi



Japonya'nın Saitama eyaletinde 67 yaşındaki Yoshio Shimada, 30 Eylül günü yerel saatle 11.15 ile 8 Ekim günü saat 08.30 arasında Saitama Polis Merkezi'ni 2 bin 60 kez aradı.

Polisi 27 saat meşgul etti

Polis merkezinin telefonunu toplam 27 saat meşgul eden şüpheli, her aramasında memurlara "Vergi hırsızı", "İşten kovuldun" ve "Aptal" gibi hakaretlerde bulundu.

Yapılan teknik takip sonucu kimliği tespit edilen Shimada'nın telefonunu inceleyen polis, şahsın polis merkezini defalarca arayan şüpheli olduğunu doğruladı.

İHA'nın haberine göre, daha önce aynı nedenden gözaltına alındığı öğrenilen Shimada'nın, "kamu görevini engelleme" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.