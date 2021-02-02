Japonya'da kovid-19 salgınında 'evde kal' çağrısına uymayan milletvekili istifa etti

Japonya’da Kovid-19 önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo’da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama milletvekilliğinden istifa etti.

Komeito'nun önceki Genel Sekreter Vekili Toyama Kiyohiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki "Evde kal" çağrısına rağmen 22 Ocak’ta Tokyo’nun Ginza bölgesindeki restoran ve barları gezdiğini kabul etti.

"HALKIN SİYASETE GÜVENİNİ DERİNDEN YARALADIM"

Milletvekilliğinden istifa eden Toyama, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Uygunsuz davranışım ve fon yönetimimi kapsayan skandalla halkın siyasete güvenini derinden yaraladım." ifadesini kullanarak özür diledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Toyama’ya gezisinde Liberal Demokrat Parti (LDP) Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun, LDP’nin alt meclis yönetim kurulu üyesi Otsuka Takaşi ile Eğitim Bakanlığı yetkilisi Tanose Taido'nun eşlik ettiği ortaya çıktı.

"HÜKÜMET OLARAK ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, önlemlere rağmen siyasilerin eylemlerinin "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirterek, "Hükümet olarak özür diliyoruz." dedi.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Meclis İşleri Başkanı Azumi Jun, önlemlere rağmen milletvekillerinin davranışlarına yönelik Başbakan Suga Yoşihide’nin meclise açıklamada bulunmasını istedi.

Toyama, 2019’da maaşı devlet tarafından ödenen sekreteriyle ülkenin Kyuşu bölgesindeki Kyabakura barlarına yaptığı gezinin masraflarını yetkisi altında bulundurduğu siyasi fona ödetmesiyle gündeme gelmişti.