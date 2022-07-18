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Japonya'da kaplumbağa vahşeti

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Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu

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Japonya'da kaplumbağa vahşeti

 

 

 

Japonya'da boyunlarında ve uzuvlarında bıçak darbeleri bulunan 30'dan fazla yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Kaplumbağalar, 14 Temmuz'da Okinawa'nın ana adasının yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Kumejima adası sahillerinde keşfedildi.


Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu - 2

Yerel sakinlerin bildirdiğine göre, Kumejima Deniz Kaplumbağası Müzesi personeli, adanın doğu kesimindeki kaplumbağaların çoğunun hareketsiz yattığı kıyıya akın etti.


Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu - 3

NESİLLERİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Bununla birlikte, geniş bir deniz yosunu yatağına sahip olan plaj, yeşil kaplumbağalarıyla ünlü. Japonya Çevre Bakanlığı tarafından yeşil kaplumbağalar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olarak sınıflandırılıyor.

 

 
Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu - 4

Müze personeli, “Kaplumbağaların çoğu ölüydü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu kabullenmek son derece zor” diye konuştu.


Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu - 5

Diğer taraftan, bölgedeki balıkçıların zaman zaman ağlarına takılan kaplumbağaları uzaklaştırmak için acımasız yöntemlere başvurduğu belirtildi.


Japonya'da boyunlarından bıçaklanan 30 deniz kaplumbağası bulundu - 6

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın hayvanlara yönelik zulmün şüpheli bir örneği olarak araştırıldığı aktarıldı.

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