Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu

Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan ve 25 Ağustos'ta kaçan penguene, yaklaşık 30 kilometre uzakta ulaşıldı.

Kyodo News'ün haberine göre, etkinliği düzenleyen kuruluştan yetkililer yaptıkları açıklamada, 25 Ağustos'ta, 6 yaşındaki penguenin korkması nedeniyle bulunduğu yerden kaçmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu belirtti.

Penguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.