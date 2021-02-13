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Japonya'da Başbakan Suga'nın Oğlunun 4 Bürokrata Hedıyeler Verdiği İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

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Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin bir uydu firmasında çalışan oğlunun, 2016'dan itibaren 12 ayrı organizasyonda, İçişleri ve İletişim Bakanlığı bürokratı 4 kişiye hediyeler verdiği bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga'nın Oğlunun 4 Bürokrata Hedıyeler Verdiği İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
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Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, haftalık yayımlanan ulusal bir dergide, Başbakan Suga'nın uydu yayın firması Tohokushinsha Film'de çalışan oğlu tarafından, 4 bakanlık çalışanına 12 ayrı etkinlikte hediyeler verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İçişleri ve İletişim Bakanlığınca yürütülen iç soruşturmada, Politika Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Yardımcıları Taniwaki Yasuhiko ve Yoşida Mabito, Enformasyon ve İletişim Genel Müdürü Akimoto Yoşinori ve Genel Müdür Yardımcısı Yumoto Hironobu'nun faaliyetleri incelendi.

Soruşturma sonrası 4 üst düzey bürokratın, 2016'dan bu yana 12 farklı etkinlikte buluştuğu Suga'nın oğlu tarafından, başkent Tokyo'nun gösterişli restoranlarında ağırlandığı ve Suga'nın oğlundan hediyeler aldığı tespit edildi.

Bürokratların aldığı hediyelerin değerinin hesaplanacağı kaydedildi.

YASAYA GÖRE ÜÇÜNCÜ KIŞILERDEN HEDIYE YASAK

Kyodo ajansının haberinde bakanlığın, Tohokushinsha Film firmasına verilen yayıncı lisansından sorumlu olduğu bildirildi.

Suga, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun ilk dönemine denk gelen 2006-2007 arasında İçişleri ve İletişim Bakanı görevini üstlenmiş, oğlu da Suga'nın sekreterliğini yürütmüştü.

Japonya’da Ulusal Kamu Hizmet Etik Yasası merkezi hükümet çalışanlarının üçüncü kişilerden hediye almasını yasaklıyor.

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