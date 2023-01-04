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Japonya, BM Güvenlik Konseyinde "Kuzey Kore" konsensüsü arayacak

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Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyeliği ve Ocak 2023 dönem başkanlığı sürecinde "Kuzey Kore'yi" gündemde tutacak.

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Japonya, BM Güvenlik Konseyinde "Kuzey Kore" konsensüsü arayacak
Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyeliği ve Ocak 2023 dönem başkanlığı sürecinde "Kuzey Kore'yi" gündemde tutacak.

BMGK'nin 2023-24 dönemi geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'nin görev dönemleri başladı.
Japonya'nın BM nezdindeki Büyükelçisi İşikane Kimihiro, ülkesinin, iki yıl süreli geçici üyelik ile Ocak 2023 dönem başkanlığı görevlerine yönelik basın toplantısı düzenledi.
İşikane, ülkesinin görev döneminde, konseyin, Kuzey Kore'nin silah programlarına yönelik bir konsensüse ulaşabilmesi için tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.
Kuzey Kore hakkında konseyin "tek ses ile konuşabilmede başarılı olmadığını" kaydeden Japon Büyükelçi, "durumlar gerçekten iyi yönde gitmiyor" dedi.
İşikane, "İstediğim, Güvenlik Konseyi'nin birleşmiş ve birleşik sesine sahip olmaya çalışmak. Böylece bu sesin bir etkisi olabilecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın, gelecek hafta New York'ta "hukukun üstünlüğü, uluslararası güvenlik" temalı toplantı düzenleyeceği bildirildi.
Resmi Kyodo ajansı, BM kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'nin 2022 yılında 37 füze denemesi gerçekleştirdiğini ve bu sayının yıllık rekor olduğunu bildirdi.
Veto hakkına sahip daimi üyeler Rusya ve Çin'in izlediği politikalar nedeniyle konseyin, Kuzey Kore'ye karşı ek yaptırımlar alınmasında anlaşma sağlayamadığı biliniyor.
 
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