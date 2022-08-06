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James Bond'un süper lüks arabası açık arttırmaya çıktı

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Başrolünde Daniel Craig'in yer aldığı dünyaca ünlü film serisi James Bond'la izleyenlerin karşısına çıkan Aston Martin DB5 marka otomobil İngiltere'de açık arttırmaya çıkıyor

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James Bond'un süper lüks arabası açık arttırmaya çıktı
 
 
 
Dünya sinemasının efsanevi serilerinden James Bond, uzun yıllardır dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından yoğun ilgi görüyor. Son olarak Daniel Craig'in başrolünde yer aldığı 2021 yapımı "No Time To Die" filmiyle sinema severlerin karşısına çıkan seride yer alan Aston Martin DB5 marka otomobilin İngiltere'de açık artırmaya çıktığı öğrenildi.
Yaklaşık 2 milyon sterlin yani 45 milyon liraya satılması beklenen lüks aracı alan kişi, aracı trafikte kullanamayacak çünkü film için özel modifiye edilen araç, trafiğe kayıtlı değil. İlk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde izleyenlerin karşısına çıkan Aston Martin DB5 marka aracın o dönem koltuğunda ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.
1997 yılının Haziran ayında ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Boca Raton Havalimanı'ndaki özel uçak hangarından çalınan araç uzun yıllardır herkesin göz bebeği haline geldi.
 
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