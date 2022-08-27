‘James Bond aracı’ açık artırmayla satıldı

James Bond film serisinin yedisinde rol alan oyuncu Sean Connery’ye ait Aston Martin DB5, 2 milyon 425 bin dolara (44 milyon lira) satıldı



James Bond film serisinin yedisinde rol alan İskoç oyuncu Sean Connery’ye ait Aston Martin DB5 açık artırmada 2 milyon 425 bin dolara (44 milyon lira) satıldı.

2020’de 90 yaşında ölen oyuncu, 2018’de, filmlerde kullandığı otomobilden bir tane de kendisine almıştı. Connery, rol icabı çok kullandığı ‘James Bond aracı’nın 1964 modelini satın aldığında mükemmel bir durumdaydı. Usta oyuncu siyah olan rengini filmlerdekine uygun olsun diye griye çevirmişti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Broad Arrow Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan araç, tahmin edillenden -1,4-1,8 milyon dolar- yüksek fiyata alıcı buldu. Satın alan kişi, Formula 1 efsanesi ve Connery’nin arkadaşı Jackie Stewart sürücü koltuğunda otururken kısa bir gezinti yapma imkanı da bulacak.

Otomobilinin satışından elde edilen paranın bir kısmı, çok sayıda derneğe destek veren Sean Connery Yardım Vakfı’na aktarılacak.

Connery, vakfın internet sitesinde, kendisi için en önemli üç konunun eğitim, kültür ve İskoçya olduğunun altını çizerek, “Bana başkalarına yardım etme konusunda destek verirseniz çok sevinirim” yazmıştı.

Connery’nin oğlu Jason Connery, babasının aracıyla ilgili konuşmaktan büyük keyif aldığını belirterek, “Babam filmlerdeki araçları kullanırken öndeki silahlar nedeniyle zorlandığını, onlar olmadan kullanmanın büyük zevk olduğunu söylemişti” dedi.

