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İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı

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İzlanda'da volkanik hareketlilik başladı. Reykjanes Yarımadası’ndaki Geldingdalir'de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. Reykjanes Yarımadası, başkent Reykjavik'in güneybatısında volkanik ve sismik bir sıcak nokta olarak biliniyor

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İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı

 İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 2

ÇATLAKLARDAN LAV DUMAN PÜSKÜRÜYOR

Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 3

Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
 


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 4

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 5

Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 6

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.


İzlanda'da volkan patlaması: Magma yeryüzüne çıktı - 7
 
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