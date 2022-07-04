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İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü

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Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda 10'dan fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi.

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İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü

 

 

 İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada olarak anılan mevkiinde büyük bir buz kütlesi çöktü


 
 
İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 2

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin ilk belirlemelerine göre, söz konusu olay anında dağda bulunan bir grup dağcıdan 6'sı yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 3

Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 4

Arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopterin de destek verdiği kaydedildi.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 5

Basındaki haberlerde, İtalya'nın bir süredir aşırı sıcak hava ve kuraklığın etkisinde olduğu belirtilerek, Marmolada tepesinde dün 10 derece ile hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 6

Marmolada tepesindeki buzul, "İtalya'daki en büyük buzul kütlelerinden biri" olarak biliniyor.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 7

15 YILA YOK OLABİLİR

İtalya'nın Padova Üniversitesinden bilim insanları, Eylül 2020'de yaptıkları açıklamayla Marmolada'daki buz kütlesinin 15 yıl içinde yok olabileceğine dair uyarmıştı.


İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: En az 6 ölü - 8
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