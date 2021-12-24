İtalya’da vizon çiftliklerinin kapatılması için harekete geçtiler

Senatörler, İtalyan moda evlerinin kürksüz devam etmesi için baskılar devam ederken İtalya'nın son on vizon çiftliğini kapatmak için oy kullandılar.

Vizon, tilki, rakun ve çinçillalar dahil kürklü hayvanların üremesinin yasaklanmasını ve gelecek yıl 30 Haziran’a kadar tüm aktif kürk çiftliklerinin kapatılmasını gerektiren değişiklikler onaylandı. Çiftçiler, tarım bakanlığı tarafından oluşturulan 3 milyon euroluk bir fondan tazminat alacaklar.

İtalya; İngiltere, Fransa ve Macaristan dahil olmak üzere Avrupa’da kürk çiftçiliğini tamamen yasaklayan 16. ülke olacak. Karar, Humane Society International’dan gelen tavsiyeleri takip ediyor ve yıl sonuna kadar nihai meclis onayını alması bekleniyor.

İtalya’daki hayvan koruma organizasyonunun direktörü Martina Pluda, HSI/Avrupa’nın İtalya’da hayvan koruma için tarihi bir zafer elde ederek acımasız ve tehlikeli bir endüstrinin ortadan kaldırılmasında rol oynamaktan gurur duyduğunu söyledi: “Kürk çiftliklerini kapatmak ve yasaklamak için çok net ekonomik, çevresel, halk sağlığı ve tabii ki hayvan refahı nedenleri var. Aptalca kürk modası için vahşi hayvanların toplu olarak yetiştirilmesine izin vermek, bu zalim endüstriye dahil olan küçük bir azınlığa sunduğu sınırlı ekonomik faydalarla haklı çıkarılamayacak bir risk teşkil ediyor.”

Forza Italia Milletvekili ve önde gelen hayvan hakları savunucusu Michela Brambilla ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Son olarak, bir parlamento oylaması, yalnızca kâr ve gösteriş adına hayvanlara verilen tarifsiz acıların sona ermesini onaylıyor.”