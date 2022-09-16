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İtalya’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

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İtalya'nın Marche bölgesini etkisi altına alan aşırı yağış, sel felaketine sebep oldu

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İtalya’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İtalya’nın doğusundaki Marche bölgesinde meydana gelen aşırı yağış, sel felaketini de beraberinde getirdi…

İtalyan medyası sel sularının bölgede yaşamı olumsuz hale getirdiğini açıklarken ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Perşembe gecesi başlayan şiddetli yağışla birlikte oluşan sel felaketinde 3 kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Yerel yönetim, “Ani su bombalarının oluşmasını beklemiyorduk. İki ile üç saat içinde çok kuvvetli yağış meydana geldi. Ancona ve Pesaro-Urbino bölgesi sular altında kaldı” açıklamasını yaptı.

Bölgede itfaiye ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İtalyan merkez sağ partisi Demokrat Parti, 25 Eylül’de yapılması planlanan seçimlere yönelik seçim kampanyasını durdurma kararı aldığını açıkladı.

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