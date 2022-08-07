İtalya ve İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalya'nın kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde dün öğleden sonra bir kez daha yangın çıktı, İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor

İtalya ve İspanya'da, hafta sonu çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışılıyor.



İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde dün öğleden sonra bir kez daha yangın çıktı.

Sert rüzgarlar dolayısıyla yangının hızla büyüdüğü, alevlerin bölgeden geçen A4 otoyolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmasına yol açtığı, Trieste - Venedik demir yolu hattında da ulaşımın durduğu belirtildi.

Söz konusu yangının, Avrupa'nın kuzey ülkelerinden araçlarıyla deniz tatili için Slovenya ve Hırvatistan'ı tercih edenlerin bu dönem sık kullandığı rota üstünde olması sebebiyle kara yolunda seyahat edenlerin pek çok aksaklık yaşadığı bildirildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, alevlerin özellikle benzin istasyonlarına sıçramaması için çaba gösterdiği ifade edildi.

Yangını kontrol altına almak için 2 helikopterin havadan müdahale ettiği, 1 uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Carso mevkisinde birkaç hafta önce çıkan yangın da güçlükle söndürülebilmişti.

Ülkede bir diğer büyük yangın ise güneydoğudaki Puglia bölgesi içindeki Andria kasabası civarında çıktı.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, Andria yakınlarındaki Castel del Monte'deki çam ağaçlarının alevler içinde kaldığı, yangını söndürmek üzere 100 itfaiye erinin karadan ve 2 yangın söndürme uçağının da havadan alevlere müdahale ettiği kaydedildi.

Yangın dolayısıyla bölgedeki bazı konakların da boşaltıldığı ifade edildi.

- İspanya'da yangınlar kuzeybatıdaki Galiçya'da yoğunlaştı

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'in haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede özellikle Boiro kasabası civarında bulunan 700 kampçının tahliye edildiği bildirildi.

Boiro ve civarında yaklaşık 2 bin hektarlık alanın yandığı, buradaki yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

