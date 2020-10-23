İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi

İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi.

8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.

KÖPEKLER NEDEN YEŞİL DOĞAR?

İtalya'nın'nda yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin çiftliğinde hamile bir köpek 8 sağlıklı yavru dğnyaya getirdi ancak yavrulardan biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.'Fıstık' adı verilen köpeğin sağlık durumu, beyaz tüylü 7 kardeşiyle birlikte çok iyi.Köpeklerin sahibi Cristian Mallocci, diğer 7 yavruyu sahiplendireceklerini ancak Fıstık ismini verdikleri yavruyu kendilerinin sahiplendiğini açıkladı.

Yeşil tüylü köpek yavruları inanılmaz derecede nadir görülen bir durumdur.



Renklendirme, köpeklerin plasentasında bulunan Biliverdin adlı bir safra pigmentinden gelir.

Yavru doğarken Biliverdin yerinden çıkar ve andeki yavruları çevreleyen amniyotik sıvıyla karışır.Sıvı ile karıştığı için biliverdin seviyeleri alışılmadık derecede yüksekse, yavru köpeğin tüylerini lekeleyebilir.Bu fenomenle ilgili bilinen herhangi bir sağlık riski yoktur ve renk genellikle doğumdan sonraki haftalar içinde kendi kendine düzelir.