banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
18 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
410 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
34 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi

banner476

İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi.

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi

8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.


 

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 1

İtalya'nın Sardunya Adası'nda yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin çiftliğinde  hamile bir köpek 8 sağlıklı yavru dğnyaya getirdi ancak yavrulardan biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 2

'Fıstık' adı verilen köpeğin sağlık durumu, beyaz tüylü 7 kardeşiyle birlikte çok iyi.

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 3

Köpeklerin sahibi Cristian Mallocci, diğer 7 yavruyu sahiplendireceklerini ancak Fıstık ismini verdikleri yavruyu kendilerinin sahiplendiğini açıkladı.

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 4

KÖPEKLER NEDEN YEŞİL DOĞAR?

Yeşil tüylü köpek yavruları inanılmaz derecede nadir görülen bir durumdur.

Renklendirme, köpeklerin plasentasında bulunan Biliverdin adlı bir safra pigmentinden gelir.


İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 5

Yavru doğarken Biliverdin yerinden çıkar ve anne rahmindeki yavruları çevreleyen amniyotik sıvıyla karışır.

Sıvı ile karıştığı için biliverdin seviyeleri alışılmadık derecede yüksekse, yavru köpeğin tüylerini lekeleyebilir.

İtalya'da yeşil tüylü bir köpek dünyaya geldi - 6

Bu fenomenle ilgili bilinen herhangi bir sağlık riski yoktur ve renk genellikle doğumdan sonraki haftalar içinde kendi kendine düzelir.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.