İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Draghi istifa etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise istifayı reddetti

İtalya siyasetinde hareketli dakikalar yaşandı.

Mario Draghi, iktidar koalisyonundaki 5 Yıldız Hareketi'nin güven oylamasına katılmaması üzerine İtalya başbakanlığından etti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise istifayı kabul etmediğini söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Draghi'nin "Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım” dediği belirtilmişti.

Şubat 2021'den bu yana İtalya Başbakanı olan eski Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.



Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.

Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.Conte'nin çıkışına, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gecikmediDraghi Hükümeti’ni oluşturan partilerden Lig Partisi’nden yapılan ilk açıklamada, M5S’nin oylamaya katılmaması durumunda hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilerek, bu durumda sözün İtalyanlara verilmesi gerektiği ifade edildi.Ayrıca Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile hükümette yer alan Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, krizi değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptıkları, merkez sağ ittifak olarak birlikte hareket etmede mutabık oldukları bildirildi.Bir diğer koalisyon ortağı Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise Draghi Hükümeti'nin, 2023'ün ilk yarısında sona erecek yasama dönemi sonuna kadar görevde kalması gerektiğini kaydetti.M5S’den kısa süre önce ayrılarak kendi partisini kurma yolunu seçen ve mevcut hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio da savaşın olduğu bir dönemde hükümet krizine yol açanları, sorumsuz olmakla suçladı.Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada çıkan ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise Twitter'dan, "Savaş, pandemi, enflasyon, artan yoksulluk, yüksek faturalar, artan hammadde maliyetleri, enerji arzındaki riskler, gıda krizi ve bunların karşısında hareketsiz kalan, saray oyunlarıyla boğuşan 'en iyilerin hükümeti'. Derhal Seçim." paylaşımını yaptı.