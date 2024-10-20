banner913
banner932
Pulyacılar, zirveye yürüyor
Pulyacılar, zirveye yürüyor
22 0
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
33 0
 
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
25 0
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
39 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
43 0
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
32 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
44 0
banner1032

İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı

banner1020

banner1045
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı
banner971

İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış, ülke genelinde pek çok yerleşim yerinde sel ve taşkınlara yol açtı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülke genelinin aşırı yağışların etkisiyle sular altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin aşırı yağışların etkisiyle taştığı, pek çok caddenin suyla kaplandığı kaydedildi.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore'nin, kent sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısı yapması, basına yansıdı.

Kuzeydeki Torino kentinden geçen Po Nehri'nin de bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği aktarıldı.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de aşırı yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi'nin tamamen sular altında kalıp adeta nehre dönüşmesinin görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı. Burada motosikletiyle sele kapılan bir kişinin güçlükle kurtarıldığı görüldü.

Şiddetli yağışlar nedeniyle adanın batısındaki Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Bu havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği bildirildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede "turuncu" ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.