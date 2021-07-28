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İtalya da sele teslim oldu

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İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma, dünyanın birçok bölgesinde aşırı iklim olaylarına neden olmaya devam ediyor. Son birkaç haftadır Avrupa’yı etkisine alan sel, Almanya ve Belçika’dan sonra İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vurdu

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İtalya da sele teslim oldu

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesi sele teslim oldu. Aşırı iklim olayları nedeniyle Como Gölü ve  çevresindeki kasabalarda toprak kaymaları ve su baskınları yaşandı.


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 2

60'TAN FAZLA ARAMA KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dağlarla çevrili gölün çevresinde fırtınaların hasara yol açması sonrasında İtalyan itfaiyeciler 60'tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bununla birlikte olay nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi.


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 3

Gölün batı kıyısında yer alan ve selden en çok etkilenen kasaba olan Brienno'da, bir heyelan gaz sızıntısına neden oldu. Ardından 50 sakin evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio'da ise itfaiyeciler sel tehlikesiyle karşı karşıya olan bir apartmanı tahliye etti.



Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 4

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI

İtalyan çevre kuruluşu Coldiretti, daha sık, ani ve şiddetli fırtınalara atıfta bulunarak, “İtalya'da tropikleşme eğilimi ve aşırı olayların çoğalmasıyla birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 5

Bununla birlikte kuruluş, sel ve toprak kayması gibi küresel ısınmanın etkilediği olayların gelecek on yılda tarımsal üretime, binalara ve altyapıya 14 milyar euro değerinde bir zarar vermesi bekleniyor. 


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 6

Diğer taraftan, Como Gölü'nü harap eden fırtınalar, tenis topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin yaklaşık 100 arabaya zarar vermesinden ve kuzey İtalya'daki Bologna yakınlarındaki bir otoyolda trafiğin durmasından bir gün sonra geldi.


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 7

Dolu fırtınaları İtalya'nın Po Nehri Vadisi'nde yaygın bir yaz özelliği olsa da, meteorolog Luca Lombroso, bu yıl yaşanan dolu fırtınalarının gücü ve sıklığının fenomeni "olağandışı" hale getirdiğini söyledi.


Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya'da sel felaketi - 8

AVRUPA KITASINI VURAN SON YILLARIN EN BÜYÜK SEL FELAKETİ

Avrupa kıtasını vuran son yılların en kötü sel felaketi büyük yıkıma neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda, Almanya'nın  batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'ı aştı, binden fazla kişiyi kayboldu. Almanya'dan sonra selden en fazla zarar gören Belçika'da ise en az 27 can kaybı yaşandı.
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