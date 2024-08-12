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İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin euro ceza

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İtalya'nın antik Pompeii kentindeki bir evin duvarına kızlarının isimlerinin baş harflerini kazıyan İngiliz turiste 60 bin euro para cezası verildi.

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İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin euro ceza
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İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden bulunan Pompeii'deki bir evin duvarına, kızlarının isimlerinin baş harfleri olduğu tahmin edilen "JW, LMW ve MW" harflerini kazıyan İngiliz turist para cezasına çarptırıldı.

Antik kentteki güvenlik personeli tarafından suçüstü yakalanan 37 yaşındaki turiste 60 bin euro para cezası verildi.

Suçunu itiraf eden ve "tarihi evlere zarar verdiği için pişman olduğunu" belirten İngiliz turistin, ziyaret ettiği yerlerde "ailesine ait bir hatıra bırakmak istediğini" söylediği kaydedildi.

Yetkililer, İngiliz turistin, para cezasını ödemeyi reddetmesi halinde hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, Antik Pompeii kentini temiz tutmak ve muhafaza etmek için 15 bin ila 60 bin euro arasında caydırıcı cezalar konulduğunu bildirdi.

M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.

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