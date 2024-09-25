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İsviçre polisi sarco isimli intihar kapsülüne el koydu

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İsviçre'de Sarco isimli intihar kapsülünün kullanılmasında dahli bulunan kişilere yönelik ilk gözaltı uygulaması gerçekleşti.

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İsviçre polisi sarco isimli intihar kapsülüne el koydu
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Ötenazi amacıyla binen kişinin, salınan azot gazıyla havasız kalıp hayatını kaybetmesine yol açan; kapsül benzeri bir cihaz olan Sarco'nun, İsviçre'nin Schaffhausen kantonunda ilk kez kullanıldığı tespit edildi. Bu, ülkede söz konusu kapsülün ilk kullanımı oldu.

İsviçre polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir avukatın, Schaffhausen Savcılığına Sarco kapsülünün bir orman kulübesinde kullanıldığı ihbarını yapmasının ardından olay yerine giden polisler kapsüle el koydu.

Bir kişinin Sarco kapsülüyle intihar ettiği belirlenirken Schaffhausen polisi, olayda dahli bulunan birden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Schaffhausen Savcılığı, intihara teşvik ve yardım suçlamasıyla bazı kişilere ceza davası açtı.

Ölen kişinin cesedi, otopsi için Zürih Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Temsilciler Meclisinde yaptığı açıklamada, Sarco intihar kapsülünün yasalara aykırı olduğunu söylemişti.

"İntihar makinesi" olarak da adlandırılan Sarco, içinde şezlonga benzeyen bir sandalyenin bulunduğu, hava geçirmez bir kapsül olarak tasarlandı.

Kapsül içine giren kullanıcının, azot gazı akışını sağlamak için düğmeye basmasıyla işlem başlıyor. Kullanıcı bir süre sonra bilinç kaybı yaşarken oksijen yetmezliğinden hayatını kaybediyor.

İsviçre'de 2018'den bu yana Sarco kapsülüyle ilgili tartışmalar sürüyor.

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