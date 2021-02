İsviçre, Bitcoin'den ineğe kadar varlık vergisi alıyor

İsviçre'nin varlık vergisi sistemi, Bitcoin, gayrimenkul, araba, güzel sanatlar ve ineklerden vergi alınmasını öngörüyor, fakat gelişmiş ülkeler arasındaki en iyi sistemlerden bir tanesi

İsviçre’nin varlıkvergisi sistemi, varlıklara uygulanan verginin en iyi çalışan örneklerinden.

Dünyanın en zengin uluslarından biri olan İsviçre, Bitcoin’den ineklere kadar birçok farklı varlıktan vergi alıyor. Yerel kanton hükümetlerinin vergi sistemi, varlık vergisi uygulayan ülkeler arasındaki en etkilisi.

Sisteme yapılan eleştirilerin başında ise halihazırda vergilendirilmiş bir gelir ile alınan malların yeniden vergiye tabi tutulması geliyor. Fakat İsviçre bu eleştirileri pek de dikkate almıyor.

Zürih’in Wetzikon kantonunda bir çiftçi olan Stefan Kaufmann, “Sistem bize göre çalışıyor. Varlık vergisi çok fazla değil ve çok fazla zarar vermiyor.” diyor. Kaufmann, her yılın son gününde sahip olduğu hayvanları sayarak vergi beyanında bulunuyor. Kaufmann’ın 50 boğasının her biri 2 bin frank, iki eşeğinin her biriyse 500 frank değerinde.

Finans müdürü olarak görev yapan Christian Frey ise bazı şirket sahiplerinin bundan ciddi derecede etkilendiğini belirterek, “Bu sadece ekstra bir yük.” diye belirtiyor.

Fakat eleştirilere rağmen, İsviçre bu vergi sisteminin sonucu olarak diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla vergi geliri elde edebiliyor.