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İsveç’ten provokasyon savunması: “Yasalar izin veriyor”

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

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İsveç’ten provokasyon savunması: “Yasalar izin veriyor”
Billström, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA muhabirinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili “Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?” sorusuna, “İsveç hükümeti olarak hem İsveç’te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir” yanıtını verdi.
Muhabirin, “Eğer biri bir diğer dinin kutsal kitabını yakmış olsaydı bu yine ifade özgürlüğü mü olacaktı?” sorusu üzerine Billström, “İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez” dedi.
 
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