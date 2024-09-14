İsveç, ülkelerine dönecek göçmenlere servet verecek

İsveç, 2026'dan itibaren ülkesine dönmeyi kabul eden mültecilere 1,15 milyon TL ödemeyi planlıyor

İsveç hükümetinin, ülkesine dönmeyi kabul eden mültecilere 2026 yılından itibaren 350.000 kron (1,15 milyon Türk Lirası) ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi.

İsveç Göçmenlik Dairesi'nin web sitesinde yer alan açıklamada, mevcut düzenlemelere göre şu an İsveç'te yaşayıp ülkesine dönmeyi kabul eden bir yetişkin 10.000 kron (32.921 Türk Lirası), bir çocuk 5.000 kron (16.450 Türk Lirası) hibe alabiliyor. Ayrıca aile başına 40.000 kronluk (131.606 Türk Lirası) üst sınır bulunuyor.

İktidarı dışarıdan destekleyen İsveç Demokratları partisinin parlamento üyesi Ludvig Aspling, "Hibe, 1984'ten beri var fakat çoğu kişi bilmiyor. Nispeten az sayıda insan başvuruyor" dedi. Bakan Forssell, 2023 yılında sadece bir kişinin 10.000 kronluk hibeyi kabul ettiğini bildirdi.

Aspling, iş bulamayan veya devlet yardımlarıyla geçimlerini sağlayan birkaç yüz bin göçmenin yeni hibeye "ilgi göstereceğini" belirtti.

Diğer Avrupa ülkeleri de göçmenlerin geri dönmeleri için teşvik olarak hibeler sunuyor. Danimarka kişi başına 15.000 dolardan (508.000 Türk Lirası) fazla ödeme yaparken, Norveç'te yaklaşık 1.400 dolar (47.444 Türk Lirası), Fransa'da 2.800 dolar (94.888 Türk Lirası) ve Almanya'da 2.000 dolar (67.777 Türk Lirası) ödeniyor.

İsveç, 1970'lerden bu yana ülkelere kalkınma yardımları sağlamış ve 1990'lardan itibaren büyük sayıda göçmeni kabul etmişti. Ülkedeki göçmenlerin çoğu eski Yugoslavya, Suriye, Afganistan, Somali, İran ve Irak gibi çatışma yaşanan ülkelerden geldi.

Sadece 2015 yılında, Avrupa'daki göçmen krizinin zirveye ulaştığı dönemde, İsveç 160.000 sığınmacıyı kabul etti ve bu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında kişi başına en yüksek oran olarak kaydedildi.

Göçmenler arasındaki yüksek işsizlik oranları ile birlikte, İsveç'in gelir dağılımında yaşanan eşitsizlikler arttı ve ülkenin sosyal güvenlik sisteminde aksamalar yaşandı. 2015'te göçmen krizi bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, dönemin Sosyal Demokrat hükümeti "açık kapı politikalarını sürdüremeyeceklerini" açıklamıştı.