İşte Pfizer'in corona bilançosu

Biontech'le birlikte corona virüsü aşısı üreten ilaç devi Pfizer, 2021 son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Geçen yılki gelirlerini iki katına çıkartan şirketin gelirinin yarısı corona virüsü aşılarından geldi. Şirket ayrıca 2022 için rekor büyüme tahmininde bulunurken, ilaç devinin corona virüsü dışındaki operasyonlarında gelir azalması yaşaması nedeniyle şirketin hisseleri borsada sert düştü.

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer 2021 son çeyreğine ilişkin bilançolarını ve 2022 gelir tahminlerini açıkladı. Şirketin dördüncü çeyrekteki geliri 2021’de bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktı ve aşı satışları bu kazançların yarısını oluşturdu.

Şirket geçen yılın son üç ayında 23,84 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu gelirin yarısından fazlası yalnızca Covid aşılarından geldi. Şirketin 2021 yılının tamamında elde ettiği gelir ise 81,3 milyar dolar oldu.

İLAÇTAN BÜYÜK BEKLENTİ

İlaç devi, corona virüsü aşılarının ve ilacın etkisiyle 2022’de 102 milyar dolarlık gelirle rekor kırmayı hedefliyor.

Şirketin 2022’de aşılardan 32 milyar dolar, yeni antiviral corona virüsü hapı Paxlovid’den de 22 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

HİSSELER DÜŞTÜ

2021’de kaydedilen rekor büyümeye ve 2022 beklentilerine rağmen şirketin hisseleri sabah erken işlemlerde yüzde 5,4 ve kapanışta yüzde 2,84 değer kaybetti. Hisse düşüşlerinde Paxlovid’e ilişkin piyasa beklentilerinin daha yüksek olması etkili oldu.

Ayrıca Omicron’a özel farklı aşıların piyasaya sürülecek olması ve gelecekte daha fazla farklı aşının ortaya çıkma ihtimalleri şirketin hisselerini düşürdü. Yine Pfizer’ın omicron için özel olarak ürettiği aşı ortaya çıkana kadar varyantın etkisini yitirmesi de söz konusu olabilir.

AŞI DIŞINDA GELİRLER DÜŞTÜ

Pfizer’in hissleerindeki düşüşün en büyük sebebi ise corona virüsü aşısının dışındaki gelirlerin cansız seyretmesi oldu. Aşı ve antiviral hapı, kazançlarda artışa neden olurken geri kalan satışlar kötü gitti.

Dördüncü çeyrekte şirketin genel tıbbi malzeme satışları yüzde 3 düşüşle 2,24 milyar dolara düşerken, hastane satışları 1,88 milyarda sabit kaldı.