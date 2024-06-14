İşte iklim krizi

Avrupa tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor... Avrupa'nın bir kısmı aşırı sıcaktan kavrulurken bir kısmı ise aşırı ve dengesiz yağışlar ve soğuk hava dalgası yüzünden sular altında kaldı

Avrupa'nın doğusundaki Türkiye, Yunanistan Haziran ayının ortasında aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşurken turizm sezonunu açan İspanya'nın Mayorka kenti ise aşırı yağışlar yüzünden sular altında kaldı. Palma'daki havalimanı sular altında kalırken yüzlerce uçuş iptal edildi. İspanya'nın doğusundaki Murcia gibi kentlerde de sel baskınları yaşandı.İspanya'nın bazı bölgelerinde sarı fırtına ve yağmur uyarısı yapılırken, bölgede yaşayanların ve tatilcilerin dikkatli olması çağrısında bulunuldu.TÜRKİYE VE YUNANİSTAN KAVRULUYORAvrupa'nın kuzeyindeki Birleşik Krallık'ta ise Antarktika'dan gelen soğuk hava dalgası sebebiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyrediyor.Yunanistan'ın başkenti Atina'da hava sıcaklığı 43 dereceyi gösterirken birçok turist ise zor anlar yaşadı. Akropolis ziyarete kapatılırken, Fransa'nın turizm bölgesi Saint Tropez'de de orman yangınları baş gösterdi. Fransa'nın Vidauban kasabasında başlayan orman yangınında 1500 hektarlık bir alan küle dönerken yaklaşık 600 itfaiye erinin de alevleri söndürmeye çalıştığı kaydedildi.Türkiye'de hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyretti. Bölgede hava sıcaklıklarının bugün ve yarın devam etmesi beklenirken Yunanistan'ın başkenti Atina'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar sebebiyle okullar kapatıldı.Son yıllarda Avrupa genelinde orman yangınları endişe yaratan bir konu haline geldi... 2022'de AB üyesi ülkelerden Fransa, İspanya ve Portekiz'de çok ciddi orman yangınları yaşanırken Çekya, Almanya, Yunanistan ve Slovenya'da da orman yangınları yaşanmış ve 837 bin hektardan daha büyük bir alan küle dönmüştü.