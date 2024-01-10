İsrail’in soykırım davası başlıyor

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması yarın başlıyor.

İlk duruşması 11-12 Ocak’ta Lahey’de görülecek dava İsrail’in bir uluslararası yargı organı karşısında duruşmaya çıkacağı ilk dava olma özelliğini taşıyor.

84 SAYFALIK ŞİKAYET

Güney Afrika’nın 84 sayfalık dava başvurusunda, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler nezdinde taraf olduğu Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği belirtiliyor. Davada İsrail ordusu; yüksek sivil kayıplar, zorla yerinden etme, gıdadan mahrum bırakma gibi faaliyetleriyle soykırım oluşturan eylemler gerçekleştirmekle ve İsrail yönetimi de soykırımı teşvik eden açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor. İsrail’in avukatlığını İngiliz hukukçu Malcolm Shaw’un yapacağı davanın tamamlanması birkaç yıl sürebilir. Yarın başlayacak ilk oturumda, soykırımın önlenmesi için acil durum tedbirleri görüşülecek.