İsrail’in en ağır kaybı

İsrail ordusu, Gazze’de en büyük darbeyi aldı. Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail güçlerine ait bir tank, Filistinli gruplar tarafından roketatarla hedef alındı. Tankın vurulduğu sırada İsrail askerlerinin binaları yıkmak için yerleştirdiği mayınlar patladı ve iki katlı yapılar havaya uçtu, askerler enkaz altında kaldı, 21 asker hayatını kaybetti



İsrail-Gazze sınırına yaklaşık 600 metre uzaklıktaki binaların yakınındaki bir tank, Filistinli gruplar tarafından roketatarla hedef alındı.

Tankın vurulduğu sırada işgal güçlerinin binaları yıkmak için yerleştirdiği mayınlar patladı ve iki katlı yapılar havaya uçtu. Binalar havaya uçarken, İsrail işgal birlikleri içindeydi.

Arapça haber kaynakları, gece yarısından itibaren Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu 20'den fazla İsrail askerinin öldüğünü bildirdi. Enkaz altında kalıp ölenler arasında yüksek rütbeli subayların olduğu bilgisi vardı.

Yıkılan binalarda altı asker kayıp. İsrail kurtarma ekipleri, enkaz altındaki altı asker gece boyunca kurtarmayı denedi.

İsrail ordusuna ait helikopterler ise aralıksız bir şekilde Han Yunus'tan ağır yaralı askerleri Gazze Şeridi'nin dışına taşıdı.





Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü kaydetti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin kanalı, 'İsrail ordusu için bir felaket' başlığıyla sunduğu haberde işgal güçlerinin 24 asker ve subayının öldüğünü kabul ettiğini yazdı.

Al Jazeera Arapça, 'Direniş El Megazi kampında 21 İsrail askerini nasıl öldürdü?' başlığıyla yer verdiği haberde İsrail askerlerinin iki binaya bubi tuzağı kurduğunu, Filistinli grupların ateşlediği tanksavar füzesiyle tuzağın patladığını aktardı. Haberde, yıkılan iki ev ve çevredeki binalara kurulan bubi tuzaklarıyla, Filistinli savaşçıların binalara girişi engellenmek isteniyordu.

İran'ın haber ajanslarından IRNA, İsrail ordusunun günlük kaybının 50 askere ulaştığını iddia ettiği haberde Tel Aviv rejimi için 'büyük bir yıkım' yorumu yaptı.

Tasnim haber ajansı, 'Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana işgalcilere karşı en büyük darbe' başlığıyla sunduğu haberinde, İsrail'in kayıplarını itiraf ettiğini ancak gerçek sayının Siyonist rejimin açıkladığı istatistiklerden daha fazlası olduğunu kaydetti.

İngilizce yayın yapan Tehran Times, 'Gazze'de bir günde 21'i tek bir vakada olmak üzere 24 İsrail askeri öldürüldü' başlığını attı.

"DAYANILMAZ DERECEDE ZOR BİR SABAH"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 21 askerin ölümüne ilişkin dün sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.

Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle dün sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "zor ve acı verici" bir sabah olduğunu ifade etti. Gallant ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.

7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.

Saldırılarını Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusu, dördüncü ayının dolmasına günler kalan savaşta en büyük darbeyi yedi.İsrail-Gazze sınırına yaklaşık 600 metre uzaklıktaki binaların yakınındaki bir tank, Filistinli gruplar tarafından roketatarla hedef alındı.Tankın vurulduğu sırada işgal güçlerinin binaları yıkmak için yerleştirdiği mayınlar patladı ve iki katlı yapılar havaya uçtu. Binalar havaya uçarken, İsrail işgal birlikleri içindeydi.Arapça haber kaynakları, gece yarısından itibaren Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu 20'den fazla İsrail askerinin öldüğünü bildirdi. Enkaz altında kalıp ölenler arasında yüksek rütbeli subayların olduğu bilgisi vardı.Yıkılan binalarda altı asker kayıp. İsrail kurtarma ekipleri, enkaz altındaki altı asker gece boyunca kurtarmayı denedi.İsrail ordusuna ait helikopterler ise aralıksız bir şekilde Han Yunus'tan ağır yaralı askerleri Gazze Şeridi'nin dışına taşıdı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze’nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü kaydetti.Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin kanalı, 'İsrail ordusu için bir felaket' başlığıyla sunduğu haberde işgal güçlerinin 24 asker ve subayının öldüğünü kabul ettiğini yazdı.Al Jazeera Arapça, 'Direniş El Megazi kampında 21 İsrail askerini nasıl öldürdü?' başlığıyla yer verdiği haberde İsrail askerlerinin iki binaya bubi tuzağı kurduğunu, Filistinli grupların ateşlediği tanksavar füzesiyle tuzağın patladığını aktardı. Haberde, yıkılan iki ev ve çevredeki binalara kurulan bubi tuzaklarıyla, Filistinli savaşçıların binalara girişi engellenmek isteniyordu.İran'ın haber ajanslarından IRNA, İsrail ordusunun günlük kaybının 50 askere ulaştığını iddia ettiği haberde Tel Aviv rejimi için 'büyük bir yıkım' yorumu yaptı.Tasnim haber ajansı, 'Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana işgalcilere karşı en büyük darbe' başlığıyla sunduğu haberinde, İsrail'in kayıplarını itiraf ettiğini ancak gerçek sayının Siyonist rejimin açıkladığı istatistiklerden daha fazlası olduğunu kaydetti.İngilizce yayın yapan Tehran Times, 'Gazze'de bir günde 21'i tek bir vakada olmak üzere 24 İsrail askeri öldürüldü' başlığını attı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 21 askerin ölümüne ilişkin dün sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle dün sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.Savunma Bakanı Yoav Gallant da "zor ve acı verici" bir sabah olduğunu ifade etti. Gallant ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.