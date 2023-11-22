İsrail’den okul katliamı

İsrail, Filistinlilerin kaldığı bir okulu hedef aldı, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu hedef aldığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı’nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı “Hafsa” adlı okulu bombaladı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da da en az 9 evi daha vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan İsrail, Gazze’de haberleşme kulelerini hedef aldı. Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve Gazze kentindeki iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

LÜBNAN’A DA SALDIRDI

Öte yandan İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2’si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Al Mayadeen TV’nin kadın muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

