İsrail’den kanlı saldırı

İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 9 Filistinliyi öldürdü, 50 Filistinliyi yaraladı. Dünyadan tepki yağarken Filistinli gruplar, saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 8’i Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında olmak üzere 9 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Cenin’de Filistinlilere ait bir evi en az 3 füzeyle hedef aldı. İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı’nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi’ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi’nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, İsrail güçleri, baskın kapsamında Cenin’de 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli gruplar, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskını yakından takip ettiklerini ve yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “Cenin Mülteci Kampı’nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

