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İsrail yine sivillerin sığındığı okulu vurdu

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İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısında 9 kişi öldü

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İsrail yine sivillerin sığındığı okulu vurdu
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İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. 
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu. 
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti. 
Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.
 
 
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