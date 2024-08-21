İsrail yine sivillerin sığındığı okulu vurdu

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısında 9 kişi öldü

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.



