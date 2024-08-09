İsrail yine sivilleri katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda öldürülen Filistinlilerin hastaneye getirildiği aktarıldı. Saldırıda dokuz Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ölen Filistinlilerin arasında kadın ve çocukların da yer aldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail saldırısı sonucu hedef alınan evde büyük bir tahribat oluştu ve çevre evlerde de hasar meydana geldi.

Öte yandan İsrail güçleri nisan ayında bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürdüğü Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'deki Dura beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri burada, Filistinli Mümin Mesaleme'nin 3 katlı bir apartmandaki dairesini patlayıcılarla yıktı.

Patlamanın etkisiyle diğer dairelerde de hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail güçlerinin çevredeki çok sayıda eve baskın düzenlediğini ve sakinlerini zorla çıkardığını aktardı.

İsrail ordusu 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Aşdod kenti yakınlarında bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli Mümin Mesaleme'nin öldürüldüğünü, 3 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.