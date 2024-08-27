İsrail yine okul vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda daha çok kuzeyden gelen sivillerin sığındığı İzz Bin Abdüsselam Okuluna top atışlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine şiddetli saldırlar düzenledi.

İsrail ordusuna ait helikopterler de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde bulunan El-Avde fabrikası çevresini yoğun ateş altına aldı.

İsrail ordusu gece boyu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında bulunan bazı site ve binaları patlatıcılarla havaya uçurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının önceki gün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.