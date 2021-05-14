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İsrail yeniden Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

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İsrail yeniden Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.
Bu arada, Filistin Kızılayı, İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişinin yaralandığını duyurdu
Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.
Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı. 

AA KAMERAMANI MUHAMMED EL-ALUL İLE FOTO MUHABİRİ MUSTAFA HASSUNA YARALANDI

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.
Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan AA çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ŞEHİT SAYISI 87
Bu arada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyini ve orta kesimlerini bombalamalarında, şehit sayısı 87'ye yükseldi.

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