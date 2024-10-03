İsrail vuruyor, Hizbullah karşılık veriyor

Lübnan'a karadan işgale başlayan İsrail, hava saldırılarına da devam ediyor. Beyrut'ta Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye önceki gece 12 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki hava saldırılarında bir Lübnan askerinin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu ise bir tümen komutanının Lübnan'da öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail savaş uçakları dün sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi. Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

Hizbullah ise dün sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Kuzey İsrail'deki Amiad üssünü de roketlerle vurduğunu belirten Lübnanlı örgüt, ayrıca İsrail'in Hayfa kentine bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, dün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.

Hizbullah medya şefi Muhammed Afifi, Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini söyledi.

Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde" diye konuştu.

