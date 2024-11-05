İsrail ordusu, Lübnan'ın yüzde 12'sini yok etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde başlattığı kara harekatı boyunca güney sınırındaki köylerin yüzde 12'sini yok etti

İsrail ordusu, Lübnan'da bir başka köyü patlayıcılar kullanarak tamamıyla yok etti.

Bu köy, İsrail'in Lübnan'ın Güney sınırda yok ettiği ilk köy değil. İsrail, Lübnan sınırında benzeri metotlar kullanarak yaklaşık 30 köyü imha etti. Bu sayı, sınırdaki köylerin yüzde 12'sine tekabül ediyor.

Financial Times'ın ortaya koyduğu uydu görüntülerinde, yok olan köylerin geride bıraktığı enkaz kolaylıkla görülebiliyor. İsrail genellikle bu köylerin iki saat ila bir gün içinde boşaltılması için tahliye emri veriyor. Sonra da bu köyleri önce uzaktan bombalıyor, sonra binalara patlayıcılar yerleştirip, toplu olarak yok ediyor.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 986, yaralı sayısı ise 13 bin 402'ye çıktı.

