İsrail ordusu, doğum servisini bastı

İsrail askerleri, Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenledi. Baskında iki ambulans kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesinde bir felaket yaşandığını, yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanede jeneratörlerin duracağını bildirdi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı. Baskında 2 ambulansın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın düzenleyerek askeri kışlaya çevirmeye çalıştığı Nasır Hastanesi'nde bir felaket yaşandığını açıkladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Nasır Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.Açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve burada arama yaptığı ifade edildi.İsrail ordusunun, hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın düzenleyerek askeri kışlaya çevirmeye çalıştığı Nasır Hastanesinde bir felaket yaşandığını açıkladı.Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanede jeneratörlerin 24 saat içinde duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumun, kuvözdeki 3 bebek ile 6'sı yoğun bakım ünitesinde suni solunum cihazına bağlı olmak üzere çok sayıda hastanın hayatını tehlikeye attığı aktarıldı.Açıklamada, İsrail ordusunun, 95 sağlık personeli, onların ailelerinden 11 kişi, 191 hasta ve 165 refakatçi ve yerinden edilmiş kişiyi hastanede kötü şartlarda alıkoyduğu dile getirildi.Hastanede yiyecek ve suyun bulunmadığına, sağlık çalışanlarının ise hastalara hiçbir tedavi hizmeti sunamadığına işaret edildi.Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesini "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.