İsrail, Lübnan’a kara saldırısı hazırlığında

İsrail, yoğun saldırı altında tuttuğu Lübnan’a kara saldırısı hazırlığında olduğunu duyurdu

İsrail, Lübnan savaşı sürüyor. Lübnan'da yarım milyon insanın evlerini terk etmesine yol açan İsrail hava saldırıları, beşinci gününde. Can kayıpları 650'yi aşarken, binlerce yaralı hastanelerde tedavi görüyor.

Lübnanlı yetkililer, sınır çatışmasının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'da yaşamını yitirenlerin sayısının 1247'ye çıktığını açıkladı. Geride kalan yaklaşık bir yıllık sürede, Hizbullah 500'ü aşkın üyesini kaybetti.

İsrail güçleri, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. İsrail savaş uçakları, önceki gece boyunca Lübnan'a saldırdı. İsrail'in fırlattığı füzeler, geçen hafta başka bir saldırı sonucu öldürülen Rıdvan Güçleri'nin komutanı İbrahim Akıl'ın öldüğü muhite düştü.

Yerel kaynaklar, en az 3 ayrı füzenin Beyrut'ün banliyölerindeki binaları tahrip ettiğini aktardı. İsrail güçleri, Beyrut içerisinde nokta atışıyla askeri hedefleri vurduğunu açıkladı fakat hedefler hakkında detay vermedi.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, İsrail güçlerinin üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını aktardı. Kaynak, hedef alınan komutanın kimliği paylaşmadı. Hedefteki komutanın akıbeti bilinmiyor.

Bu saldırıdan kısa süre önce Suriye-Lübnan sınırındaki bir köprü bombardımana tutuldu. İsrail ordusu, köprünün Hizbullah tarafından silah taşımak için kullanıldığını savunuyor.

İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğudaki Bekaa Vadisi'nin jetler tarafından vurulduğunu açıkladı. 75 saldırı gerçekleştiğini belirten İsrail ordusu, Hizbullah'a ait silah depoları, roket fırlatma rampaları ve binaların hedef alındığını savundu.

Hizbullah'ın Çarşamba günü gerçekleştirdiği füze sağanağının ardından ise İsrail'de 19 saat aradan sonra sirenler bir kez daha duyuldu.

Sirenlerin çaldığı adres, Akdeniz kıyısındaki Akra şehriydi. Hayfa'nın kuzeyinde yer alan ve Lübnan sınırına daha yakın konumdaki kıyı şehri Akra'ya onlarca füze ateşlendi.

Hizbullah'ın gönderdiği 45 roketin bazıları İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi, gökyüzünde patlama sesleri yankılandı. İsrail işgal ordusu Akra'ya doğru ilerleyen bazı füzelerin ise açık alana düştüğü bilgisini verdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çok sayıda roketin denize düştüğü görüldü.

Hizbullah ise, Hayfa'nın kuzeyindeki İsrail savunma şirketi Rafael'e ait tesisleri füzelerle vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Akra'dan sonra Hizbullah'ın daha doğudaki yerleşimlere 10 füze attığını bildirdi.

Öte yandan İsrail, yoğun saldırı altında tuttuğu Lübnan’a kara saldırısı hazırlığında olduğunu duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 12 ülkenin imzaladığı üç haftalık acil ateşkes teklifi, beklendiği gibi İsrail tarafından reddedildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, ordunun tüm güçle Lübnan'a saldırmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail'in Çarşamba günü Bekaa Vadisi'ndeki Yunin kasabasını bombaladığı hava saldırılarında, en az 23 Suriyelinin öldüğü açıklandı. Kurbanların çoğu çocuklar ve kadınlar.