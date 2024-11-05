İsrail katliama doymuyor

İsrail, Gazze’de 3 hastaneye saldırı yaptı, çocuklar yaralandı. İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda ise Gazze'nin kuzeyinde 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneye düzenlediği saldırılarda bazı çocukların yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini topçu ateşiyle hedef aldığını ifade etti.

Hastanelere ateş açtığı bilgisini de paylaşan Burş, saldırılarda Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörleri ile su tanklarının zarar gördüğünü ve yenidoğan ünitesindeki bazı çocukların yaralandığını söyledi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ise yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade eden Ebu Safiyye, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde "50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini" belirtti.

Russell yazılı açıklamasında, "Sadece son 48 saatte, yüzlerce kişinin barındığı iki binanın yerle bir olduğu Cibaliya'da 50'den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 374'e, yaralı sayısının da 102 bin 261'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Bu arada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe verdi. Filistin Yönetimi ve Hamas saldırıyı kınadı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a yakın El-Bire kentinin sanayi bölgesine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenleyen bir grup İsrailli, Filistinlilere ait yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

Söz konusu silahlı İsrailli grup, yangın ihbarının ardından bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

