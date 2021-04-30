İsrail'in kuzeyinde bayram kutlama alanında izdiham faciası

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 44 kişi yaşamını yitirdi, 103 kişi yaralandı

Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.İsrail basınında yer alan haberlerde izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmiyor.Yerel haber kaynaklarına göre izdiham, kutlamada kullanılan bir platformun çökmesinin ardından başlayan kaçışmayla başladı..Sağlık yetkililerinden gelen açıklamalarda ise platform çökmesi iddiasının netlik kazanmadığı belirtildi.

LAG BAOMER BAYRAMI

"Lag BaOmer" bayramı nedeniyle her yıl Hasidik Yahudi cemaatine mensup kişiler Meron Dağı'nda festival düzenliyor.



Burada önde gelen bir Yahudi alimi olan Akiva ben Yosef'in 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.