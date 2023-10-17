“İsrail'in Gazze'yi işgali hata olur”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen Hamas İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Biden, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur." dedi.
Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.
İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.
Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçınmak için her türlü önlemi alması gerektiğini belirtti. Akdenize hareket eden uçak gemilerine de değinen Blinken, "Uçak gemileri provokasyon değil caydırıcılık amacı taşıyor." dedi.
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