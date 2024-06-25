İsrail'in düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Lideri Heniyye'nin kız kardeşi ile 9 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.



İsrail, Gazze'de Heniyye'nin kız kardeşinin öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu kabul etti

İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının sorumluluğunu kabul etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece saatlerinde, savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati (Mülteci Kampı), Durec ve Tuffah'ta (mahallelerinde) Hamas'ın silahlı mensupları tarafından kullanılan iki binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İddia edilen Hamas mensuplarının İsrail'e karşı çok sayıda saldırının planlanmasında yer aldığı ve birkısmının da 7 Ekim'deki saldırılarda yer aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu saldırının Heniyye'nin aile üyelerinin öldürülmesine yol açtığı doğrudan belirtilmezken, İsrail ordu radyosu ise ordunun bu açıklamasıyla, Heniyye'nin kız kardeşi dahil olmak üzere aile üyelerinin öldürüldüğü saldırıya işaret ettiğini kaydetti.