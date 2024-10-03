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İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü

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İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü
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İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beyrut'a 17 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.

Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, bölgedeki bina ve park halindeki araçlarda ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

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