İsrail iki mülteci kampını birden vurdu

İsrail üçüncü günde de Cibaliye mülteci kampına saldırdı. İlk iki saldırılarda toplamda binden fazla insanın etkilendiği açıklanmıştı. İsrail ordusu dün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. İsrail ordusu bir başka kampa broşür atarak saldırı düzenleyeceğini haber etti



Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı dün İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Bureyc'e yapılan saldırıda en az 15 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan

İsrail havadan gerçekleştirdiği saldırıların yanısıra Gazze bölgesinde iki ayrı noktadan kara operasyonuna başladı.

Uzmanlara göre İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze bölgelerinde bir

ŞATİ KAPINA TAHLİYE BİLDİRİSİ

İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı: "Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."

CİBALİYE'YE YAPILAN İLK İKİ SALDIRI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.



İsrail, Cibaliye mülteci kampını 48 saat içerisinde üçünü kez vurdu. İlk iki saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı dün İsrail saldırılarının hedefi oldu.Bureyc'e yapılan saldırıda en az 15 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor.İsrail havadan gerçekleştirdiği saldırıların yanısıra Gazze bölgesinde iki ayrı noktadan kara operasyonuna başladı.Uzmanlara göre İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze bölgelerinde bir kıskaç harekatı gerçekleştiriyor.ŞATİ KAPINA TAHLİYE BİLDİRİSİİsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu.İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı: "Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."CİBALİYE'YE YAPILAN İLK İKİ SALDIRIGazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.