banner913
banner932
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
11 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
12 0
 
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
20 0
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
32 0
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
13 0
banner964
banner985

İsrail, Gazze'nin güneyinde BM bünyesindeki bir okulu bombaladı

banner989

Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

banner974
İsrail, Gazze'nin güneyinde BM bünyesindeki bir okulu bombaladı
banner971

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu vurduğu, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde çok sayıda kişinin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Muin Okulu'nu bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.