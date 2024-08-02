İsrail, Gazze'de 16 binden fazla çocuğu öldürdü

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti



İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 300 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 457 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 39 bin 480 olduğu, 91 bin 128 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 69'unun kadın ve çocuk olduğu vurgulandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 35 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 82 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 885 sağlık çalışanı ve 79 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 165 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirilen açıklamada, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 168 barınma merkezini hedef aldığı aktarıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 12 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 1 milyon 737 bin 524 kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

