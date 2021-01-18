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İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu

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İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan sağlıkçıların yüzde 98'inde yeterli seviyede antikor oluştu

İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu
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İsrail'de bir hastanede Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu yapılan sağlık çalışanlarının yüzde 98'inde antikor seviyesinin virüse karşı koyacak seviyeye ulaştığı belirlendi. 

Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Sağlık Merkezi, ikinci doz Kovid-19 aşısı yapılan sağlık çalışanlarının antikor düzeyiyle ilgili çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 

Araştırma kapsamında, antikor seviyelerinin ölçülmesi için 102 sağlık çalışanından Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandıktan 1 hafta sonra örnekler alındı.

Yapılan testlerde, sağlık çalışanlarının yüzde 98'inin antikor seviyesinin ilk doza oranla 6 ila 20 kat artığı ve virüse karşı koymak için yeterli düzeye ulaştığının belirlendiği kaydedildi. 

AŞI OLANLARDAKİ ANTİKOR SEVİYESİ KOVİD-19'U ATLATANLARDAN DAHA FAZLA 

İkinci doz aşı vurulan sağlık çalışanlarının büyük bölümünün virüse karşı antikor düzeyinin Kovid-19'u atlatan kişilerden daha fazla olduğu ifade edildi. 

Sheba Sağlık Merkezi Bulaşıcı Hastalık Epidemiyoloji Birimi Direktörü Dr. Gili Regev-Yochay, yaptıkları araştırmanın ilk sonuçlarının aşının işe yaradığını ortaya koyduğunu belirterek, "İyimser olmak için kesinlikle bir neden var." ifadesini kullandı. 

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 116 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 309 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. 

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