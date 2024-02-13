İsrail boykotuyla, McDonald'sa darbe

Dünya çapında savaş nedeniyle McDonald's ve Starbucks gibi çeşitli şirketlere boykotlar sürmeye devam ederken, Gazze'deki savaşla ilgili boykotların satışlara zarar verdiğini bildiren fast food zinciri McDonald's satışlarının beklenenden zayıf olduğunu açıkladı



Şirket, aynı mağazada satışların üç ayda yüzde 3,4 artarak analistlerin yaklaşık yüzde 4,9'luk artış beklentisinin altında kaldığını söyledi.

Şirketin finans müdürü Ian Borden, savaşın fast food devinin 2023'ün son çeyreğinde bölgedeki kazancını "anlamlı şekilde etkilediğini" söyledi.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski ise üç ayda bir düzenlenen konferans görüşmesinde yatırımcılara "Bu savaşın Ortadoğu'daki McDonald's şubeleri üzerinde devam eden etkisi cesaret kırıcı ve temelsiz" dedi.

CEO Kempczinski, "Açıkçası en belirgin etkiyi Orta Doğu'da görüyoruz" dedi ancak Malezya ve Endonezya gibi büyük Müslüman pazarlardaki müşterilerin de boykot nedeniyle uzak durduğunu kabul etti.

Fast food zincirinin itibar kaybı önemli Müslüman toplulukların olduğu her yerde hissediliyor.

Yetkililer Fransa gibi yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde de bazı etkilerin görüldüğünü kaydetti. Bu etkiler şubenin konumuna, kısaca Müslüman bir bölgede olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor.

Şirket savaştan kaynaklanan satış kayıplarına ilişkin bir rakam açıklamayı reddetti ancak yatırımcılara "etkinin anlamlı olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz" açıklaması yapıldı.

Fast food devine karşı boykot çağrıları, ekim ayında İsrail şubesi "McDonald's Israel"in, Gazze saldırısına katılan İsrail askerlerine binlerce bedava yemek bağışlayacağını açıklamasının ardından başladı.

McDonald's İsrail ayrıca "Filistinli örgütlere" katkıda bulunduğuna dair "sahte haber" olarak adlandırdığı haberleri de öfkeyle yalanladı.

Tüketici tepkisini savuşturmak umuduyla birçok Arap ülkesindeki şubeler İsrail şubesinden uzaklaştı ve bazıları Gazze'ye insani yardım bağışı yapacağını duyurdu.

STARBUCKS DA TEPKİYLE KARŞI KARŞIYA

Gazze'deki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki satışlarında düşüş gördüğünü açıklayan ikonik şirketlerden bir diğeri de Starbucks.

Filistin haklarını destekleyenler tarafından uygulanan tüketici boykotları nedeniyle ABD mağazalarında da satışların düştüğü görülüyor.





McDonald's İsrail'in Gazze'deki bombardımanı nedeniyle dünya çapında süren boykotların satışlarına zarar verdiğini bildirdi.Şirket, aynı mağazada satışların üç ayda yüzde 3,4 artarak analistlerin yaklaşık yüzde 4,9'luk artış beklentisinin altında kaldığını söyledi.Şirketin finans müdürü Ian Borden, savaşın fast food devinin 2023'ün son çeyreğinde bölgedeki kazancını "anlamlı şekilde etkilediğini" söyledi.McDonald's CEO'su Chris Kempczinski ise üç ayda bir düzenlenen konferans görüşmesinde yatırımcılara "Bu savaşın Ortadoğu'daki McDonald's şubeleri üzerinde devam eden etkisi cesaret kırıcı ve temelsiz" dedi.CEO Kempczinski, "Açıkçası en belirgin etkiyi Orta Doğu'da görüyoruz" dedi ancak Malezya ve Endonezya gibi büyük Müslüman pazarlardaki müşterilerin de boykot nedeniyle uzak durduğunu kabul etti.Fast food zincirinin itibar kaybı önemli Müslüman toplulukların olduğu her yerde hissediliyor.Yetkililer Fransa gibi yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde de bazı etkilerin görüldüğünü kaydetti. Bu etkiler şubenin konumuna, kısaca Müslüman bir bölgede olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor.Şirket savaştan kaynaklanan satış kayıplarına ilişkin bir rakam açıklamayı reddetti ancak yatırımcılara "etkinin anlamlı olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz" açıklaması yapıldı.Fast food devine karşı boykot çağrıları, ekim ayında İsrail şubesi "McDonald's Israel"in, Gazze saldırısına katılan İsrail askerlerine binlerce bedava yemek bağışlayacağını açıklamasının ardından başladı.McDonald's İsrail ayrıca "Filistinli örgütlere" katkıda bulunduğuna dair "sahte haber" olarak adlandırdığı haberleri de öfkeyle yalanladı.Tüketici tepkisini savuşturmak umuduyla birçok Arap ülkesindeki şubeler İsrail şubesinden uzaklaştı ve bazıları Gazze'ye insani yardım bağışı yapacağını duyurdu.Gazze'deki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki satışlarında düşüş gördüğünü açıklayan ikonik şirketlerden bir diğeri de Starbucks.Filistin haklarını destekleyenler tarafından uygulanan tüketici boykotları nedeniyle ABD mağazalarında da satışların düştüğü görülüyor.