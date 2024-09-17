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İsrail, 16 bin 795 çocuğu öldürdü

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İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinliyi öldürdü

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İsrail, 16 bin 795 çocuğu öldürdü
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Filistin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 345 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 584 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın öldürüldü.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde 19 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk, beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail saldırılarında 885 sağlık personeli, 173 gazeteci ve 83 sivil savunma görevlisi de hayatını kaybetti.

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