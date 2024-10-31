İspanya felaketi yaşıyor

İspanya'da yaşanan sağanaklar, sele döndü. Sel suları, sokakları doldurdu. Birçok aracı alıp götüren sular, araçların birbirlerinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Valencia bölgesindeki selde en az 62 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış sonucu bölge sular altında kaldı. Yağış sebebiyle can kayıpları yaşandı.İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde en az 62 kişi hayatını kaybetti.Yetkililer, boğularak hayatını kaybeden kişilerin bedenlerine ulaştıklarını bildirdi.İspanya'nın meteoroloji kurumu AEMET, bazı kesimlere düşen yağışın 200 mm'ye ulaştığını ve Valencia'da "kırmızı alarm" ilan edildiğini bildirdi.Bölgedeki sel felaketinin, 1996 yılından bu yana yaşanan en büyük sel felaketi olduğu kaydedildi.İspanyol basını, aşırı yağışlardan dolayı yaşanan su baskınlarından dolayı Valensiya'da bir, Albacete kentinde ise 6 kişinin kayıp olduğunu aktardı.Sel suları, sokakları doldurdu. Birçok aracı alıp götüren akıntı, araçların birbirlerinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Yollarda, arabadan barajlar oluştu.Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü sağanaklardan dolayı, tarım alanları ve konutlar su altında kaldı, yüzlerce araç zarar gördü, yol ve köprüler çöktü. Bölgeye ulaşım büyük oranda aksadı.İspanyol yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin, arabaları sürüklediğini, köy sokaklarını nehre çevirdiğini ve demiryolu hatları ile otoyolları tahrip ettiğini bildirdi.Valensiya bölge lideri Carlos Mazon, düzenlediği basın toplantısında bazı insanların erişilemeyen yerlerde tecrit edilmiş halde kaldığını söyledi.Bilim insanları, aşırı hava olaylarındaki artışın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.